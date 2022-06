Nationenliga : Deutsche Volleyballerinnen verlieren gegen Polen

Bossier City Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga das dritte Spiel verloren. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen unterlag Polen in Bossier City (USA) mit 2:3 (25:27, 22:25, 25:14, 25:23, 7:15).

In der Nationenliga spielen die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen an drei Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Teams in die Finalrunde. Die Spiele in dieser Nations League sind wichtig für die Weltrangliste. Für die deutschen Frauen war es das letzte Spiel in Bossier City. Nun geht es am 14. Juni in Brasilia gegen die Niederlande weiter.