Volleyball : Deutsche Volleyballerinnen schon im EM-Achtelfinale raus

Plowdiw Die deutschen Volleyballerinnen haben erstmals seit 2005 wieder ein EM-Viertelfinale verpasst.

In der packenden Partie vor 670 Zuschauern in Plowdiw in Bulgarien war Louisa Lippmann mit 22 Punkten mal wieder beste deutsche Angreiferin. Lina Alsmeier sorgte mit 18 Zählern für Entlastung in der Offensive.