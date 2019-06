Nationenliga : Deutsche Volleyballerinnen gewinnen Auftakt in Stuttgart

Stuttgart Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren ersten Auftritt in der Nationenliga vor heimischem Publikum gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang in Stuttgart die Dominikanische Republik mit 3:1 (25:19, 14:25, 25:19, 25:21).

„Wir haben uns von Woche zu Woche gesteigert und wollen in Stuttgart so viele Siege wie möglich einfahren. Wir rechnen uns gegen jeden Gegner etwas aus“, hatte Koslowski vor dem Auftakt gesagt. Gegen Belgien am Mittwoch und schließlich am Donnerstag (jeweils 20.30 Uhr) gegen den EM-Zweiten Niederlande wollen die Deutschen nachlegen.