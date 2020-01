Volleyballer verpassen Olympia : Die Leere nach „Hammerschorsch“

Berlin Deutsche Volleyballer um Moritz Reichert verpassen Olympiaticket, Georg Grozer beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Nach dem frustrierenden Abschied von Ausnahmespieler Georg Grozer stehen die deutschen Volleyballer vor schweren Zeiten. Das internationale Karriereende des XXL-Angreifers nach dem Aus in der Olympia-Qualifikation reißt einen Krater ins Nationalteam. Das Scheitern so kurz vor dem Sehnsuchtsziel Tokio lässt auch die Zukunft weiterer Führungsfiguren offen. „Für die Nationalmannschaft wird es in Zukunft sehr schwierig. Der Bruch ist sehr groß“, sagte Trainer-Legende Stelian Moculescu nach dem Olympia-Aus im letzten Qualifikationsturnier.

Grozers lange angekündigter Rücktritt bedeutet das Ende einer Ära. Sein Abschied forciert den Umbruch. „Wir müssen den jüngeren Jungs die Chance geben“, sagte Nationaltrainer Andrea Giani. Die Planungen müssen nun schon auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris ausgerichtet werden. Der Vertrag des Italieners Giani läuft in diesem Jahr aus, er will erst mal mit dem Präsidenten über seine Zukunft reden. Für Kapitän Lukas Kampa (33) ist der weitere Weg nach eigener Aussage „im Moment“ noch „komplett offen“.

Eine Zeitrechnung ohne Galionsfigur Grozer ist auch für den Verband ein Problem. Der Angreifer stand für Spektakel, Emotion und dringend benötigte Aufmerksamkeit – seine Gattung ist rar. „Man hat gesehen, dass immer wieder Leute kommen, die man gerade nicht auf dem Schirm hat“, meinte Kampa zuversichtlich. „Wir haben schon viele junge Wilde dabei, die inzwischen Erfahrung gesammelt haben und die jetzt in die Fußstapfen treten müssen“, sagte Außenangreifer Christian Fromm. Dazu zählt auch der Lebacher Moritz Reichert, Kapitän des Bundesligisten Berlin. Der 22-jährige Außenangreifer hat mittlerweile 41 Länderspiele auf seinem Konto, wurde gegen Frankreich ab und an eingewechselt, konnte dem Spiel aber auch keine Wende geben. "Wir haben nicht schlecht gespielt, aber Frankreich hat ein super starkes Spiel gemacht. Wir waren in jedem Satz dran", sagte Reichert.

Simon Hirsch (27) war schon in der Vergangenheit Grozers Ersatzmann, dürfte künftig deutlich mehr Spielanteile erhalten. Im Mittelblock hat Giani mit Tobias Krick (21) und Anton Brehme (20) längst die Zukunft eingeläutet. Julian Zenger (22) war schon vor der Reaktivierung des erfahrenen Markus Steuerwald (30) der Libero Nummer eins.

Grozer blieb nach der Finalniederlage von Berlin gegen hervorragende Franzosen fassungslos zurück. Worte fand er nicht. „Ich hätte ihm einen Abschied mit einer Medaille in Tokio gewünscht“, sagte Kampa. „Es ist hart, dass so eine Persönlichkeit geht“, befand Fromm. Der „Hammerschorsch“, wie Grozer aufgrund seiner Schlagkraft kumpelhaft und zugleich auch ehrfürchtig genannt wurde, hatte schon weit vor dem Turnier seinen Abschied aus der Nationalmannschaft spätestens nach Tokio angekündigt. Kein anderer Spieler hat den deutschen Volleyball so geprägt wie Grozer. Sternstunden wie WM-Bronze 2014 – die zweite deutsche WM-Medaille – und EM-Silber 2017 – die erste deutsche EM-Medaille – wären ohne ihn nicht möglich gewesen.

Earvin N’Gapeth (Nummer 9) geht nach seinem Ass beim Matchball gegen Deutschland auf die Knie, seine Teamkollegen stürmen auf ihn zu. Foto: dpa/Andreas Gora