Volleyball Deutsche Volleyballer stehen bei EM im Achtelfinale

Damit hat sich die deutsche Mannschaft eine gute Ausgangsposition für die beiden finalen Gruppenspiele gegen die am stärksten eingeschätzten Gegner verschafft. Am Dienstag geht es gegen Serbien, am Mittwoch trifft die DVV-Auswahl auf Gastgeber Italien (beide 21.00 Uhr/Sportdeutschland.tv). In jedem Spiel werden auch Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation sein kann. Deutschland muss dort noch einige Plätze gutmachen.