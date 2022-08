Weltmeisterschaft : Deutsche Volleyballer so gut wie im Achtelfinale

Deutsche Volleyballer so gut wie im Achtelfinale

Ljubljana Die deutschen Volleyballer stehen so gut wie im WM-Achtelfinale. Das zum Abwarten verurteilte Team des polnischen Bundestrainers Michał Winiarski profitierte von der Niederlage der Kanadier gegen die Türkei (0:3) und wurde damit als einer der vier besten Gruppendritten gewertet.

Sollte es allerdings in Gruppe E im letzten Spiel zu der Sensation kommen, dass Europameister Italien gegen den noch punktlosen Außenseiter China eine Klatsche kassiert, dann würden die Deutschen doch noch rausfliegen.

Als 16. würden die Deutschen indes im Achtelfinale auf Co-Gastgeber und Weltmeister Polen treffen. Es besteht aber auch noch die Möglichkeit, dass der WM-Dritte von 2014 gegen Vize-Europameister Slowenien in der K.o.-Runde ran muss. Dafür muss Serbien gegen Tunesien deutlich gewinnen. Polen und Slowenien waren als WM-Ausrichter für Russland eingesprungen und werden nach dem direkten Einzug ins Achtelfinale bevorzugt behandelt.

Der Modus ist unübersichtlich. Neben der Anzahl der Siege und Punkte muss in engen Fällen auch das Satz- und Punktverhältnis betrachtet werden. Nach der Gruppenphase wird eine kombinierte Tabelle aller Mannschaften gebildet, die weitergekommen sind. Das Topteam trifft dann auf die Nummer 16, die an Zwei platzierte Auswahl auf den 15. und so weiter.