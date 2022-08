Volleyball-WM : Deutsche Volleyballer ohne Grozer „vielleicht variabler“

Pausiert für das DVV-Team und konzentriert sich auf die Olympischen Spiele in Paris: Georg Grozer in Aktion. Foto: Vdb/Ronald Hoogendoorn/CEV/ANP/dpa

Ljubljana Das Fehlen des pausierenden Superstars Georg Grozer soll bei den deutschen Volleyballern frische Kräfte für die WM in Slowenien und Polen freisetzen.

„Georg ist nicht da und er ist ständig Thema bei jeder Pressekonferenz“, sagte Kapitän Lukas Kampa (35) vor dem Gruppen-Auftakt der Deutschen am 26. August (17.30 Uhr/sportdeutschland.tv) in Ljubljana gegen Olympiasieger Frankreich. „Er ist präsent, aber wir haben andere, die in die Verantwortung gehen können. Was ich bisher gesehen habe, machen sie es richtig, richtig gut.“