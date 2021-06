Nationenliga : Deutsche Volleyballer kassieren nächste Niederlage

Das Team von Bundestrainer Andrea Giani hat auch gegen Brasilien verloren. Foto: Andreas Gora/dpa

Rimini Die deutschen Volleyballer können in der Nationenliga nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani verlor in Rimini gegen Olympiasieger Brasilien mit 0:3 (21:25, 21:25, 23:25) und kassierte damit ihre fünfte Niederlage am Stück.