Nationenliga-Turnier : Deutsche Volleyballer enttäuschen in Frankreich

Cannes Die deutschen Volleyball-Männer haben beim Nationenliga-Turnier in Frankreich enttäuscht und alle ihre drei Spiele verloren.

Gianis Mannschaft bestreitet nun noch die Veranstaltungen in Brasilien und vor heimischer Kulisse in Leipzig (28. bis 30. Juni). Insgesamt 16 Mannschaften kämpfen um den Einzug in das Finalturnier. An dem Event in den USA vom 10. bis 14. Juli nehmen die besten fünf Teams sowie der Gastgeber der Endrunde teil. Titelverteidiger ist Russland.