Olympia-Formtest Deutsche Volleyballer beenden Nationenliga mit klarem Sieg

„Ich habe es schon in den letzten Wochen gespürt, jeder gibt alles für unser großes Ziel, das wird eine intensive Vorbereitung auf die Olympischen Spiele“, sagte Kampa. Den Feinschliff dafür holt sich das Team in Kienbaum bei Berlin, bei einem Vorbereitungsturnier in Polen sowie in zwei Länderspielen gegen Brasilien am 19. Juli in Metz und am 21. Juli in Saarbrücken.