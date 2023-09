Turn-Weltmeisterschaften Deutsche Turner-Riegen für WM in Antwerpen stehen fest

Bei den Männern sollen der deutsche Mehrkampfmeister Pascal Brendel (Wetzlar), der Olympia-Zweite am Barren, Lukas Dauser (Unterhaching), die EM-Medaillengewinner Andreas Toba aus Hannover und Nils Dunkel aus Halle sowie der Cottbuser Lucas Kochan den Startplatz für das Großereignis in Frankreich erobern. Voss und Brendel hatten am Samstag die zweite nationale WM-Qualifikation in Heidelberg gewonnen.