WM in Antwerpen Deutsche Turner können für Olympia in Paris planen

Die deutsche Mannschaft mit Lukas Dauser (Unterhaching), Pascal Brendel (Wetzlar), Nils Dunkel und Nick Klessing (beide Halle/Saale) sowie Lucas Kochan (Cottbus) startete am Reck und am Boden solide, aber ohne Höhepunkte. Nach einer meisterlichen Übung am Pauschenpferd von Dunkel steigerte sich das Team an den Ringen, dem Sprung bis hin zu Dausers Übung am Barren, wo der Olympia-Zweite mit 15,300 Punkten die beste Vorstellung aller Turner des ersten Tages zeigte.