Corona-Pandemie : Deutsche Turn-Meisterschaften in Düsseldorf abgesagt

Düsseldorf Die für dieses Wochenende in Düsseldorf geplanten deutschen Turn-Meisterschaften sind wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden.

Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag bekannt gab, kann das Multisport-Event von Donnerstag bis Sonntag im Düsseldorfer Castello in den olympischen Sportarten Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin und Gerätturnen nicht durchgeführt werden. Darauf haben sich die DTB-Verantwortlichen in Gesprächen mit dem Veranstalter und den zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen verständigt.