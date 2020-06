DTB-Sportdirektor Willam : Deutsche Turn-Meisterschaften im November in Düsseldorf

DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam. Foto: Marijan Murat/dpa

Düsseldorf Die deutschen Turn-Meisterschaften sollen im November in Düsseldorf nachgeholt werden. Das kündigte der Sportdirektor des Deutschen Turner-Bunds (DTB), Wolfgang Willam, beim „Turn-Team Battle“ der deutschen Nationalturnerinnen an.

Die nationalen Titelkämpfe waren ursprünglich für das erste Juni-Wochenende im Rahmen der Finals Rhein Ruhr 2020 in Oberhausen geplant, mussten wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.

„Die deutschen Meisterschaften dienen gleichzeitig als Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften im Dezember in Baku“, ergänzte Willam. Die EM der Frauen und Männer waren vom Frühjahr in den Winter nach Aserbaidschan verlegt worden. „Wir sind dem europäischen Verband dankbar, dass er die Titelkämpfe durchführen will. Aber im Moment weiß noch niemand, ob es wegen der Pandemie auch möglich sein wird“, sagte der DTB-Sportdirektor.

Beim „Turn-Team Battle“ traten in einem Fern-Duell Kader-Turnerinnen aus den Bundesstützpunkten in Stuttgart, Bergisch Gladbach und Chemnitz gegeneinander an. Die Athletinnen mussten sieben Aufgaben lösen. Am Ende setzte sich Bergisch Gladbach mit WM-Turnerin Sarah Voss, Michelle Kunz, Lara Hinsberger und Aiyu Zhu (25 Punkte) gegen die punktgleichen Mannschaften (beide 21) aus Stuttgart, das mit Elisabeth Seitz und Kim Bui antrat, und Chemnitz durch. Für die Sächsinnen gingen auch die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer und Sophie Scheder an die Geräte.