Olympia : Deutsche Tischtennis-Frauen in Tokio im Viertelfinale

Tokio Deutschlands Tischtennis-Frauen sind ins Viertelfinale des olympischen Turniers in Tokio eingezogen.

Die an Position drei gesetzten Han Ying, Petrissa Solja und Shan Xiaona setzen sich in der ersten Runde am Sonntag mit 3:0 gegen Australien durch. In dieser Besetzung hatte die deutsche Mannschaft vor fünf Jahren in Rio die Silbermedaille gewonnen und musste sich im Endspiel nur dem hohen Favoriten China geschlagen geben. Um den Einzug in das Halbfinale geht es an diesem Dienstag (3.00 Uhr/MESZ) gegen Südkorea oder Polen. Der kommende Gegner wird erst am Montag ermittelt.