Trofeo Princesa Sofía Deutsche Segler lösen erste Olympia-Tickets

In den Olympia-Klassen Ilca 6 und 49er dagegen schafften die Akteure vom German Sailing Team auch bei ihrer finalen Ausscheidungsregatta vor Mallorca die Nominierung nicht. Nach zwei Bronzemedaillen durch Erik Heil/Thomas Plößel 2016 und 2021 bleibt die deutsche Paradeklasse 49er bei der olympischen Regatta in Marseille vom 28. Juli bis 8. August voraussichtlich erstmals seit ihrer Olympia-Premiere in Sydney 2000 unbesetzt.