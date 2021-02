Deutsche Schwimmer bereiten sich in Kumamoto auf Olympia vor

Sommerspiele in Tokio

Den Aqua Dome in Kumamoto hatten die deutschen Schwimmer bereits schon einmal zur Vorbereitung genutzt. Foto: Frank Offermann/DSV/dpa

Kassel Die deutschen Schwimmer wollen sich in der japanischen Stadt Kumamoto auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten.

Große Teile der Olympia-Mannschaft wollen zwischen dem 9. und 24. Juli in Kumamoto trainieren und von dort direkt in Japans Hauptstadt weiterreisen, wie der Deutsche Schwimm-Verband mitteilte. Die Olympischen Spiele waren wegen der Corona-Pandemie vom vergangenen Sommer ins Jahr 2021 verschoben worden und sollen am 23. Juli beginnen.