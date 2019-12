Weltcup-Auftakt in Kuusamo : Kombinierer gegen Dominator Riiber ohne Chance

Kuusamo Norwegens Wunderkind Jarl Magnus Riiber ist der neue „Dominierer“ in der Nordischen Kombination, die erfolgsverwöhnten deutschen Skizweikämpfer kamen hingegen beim Saisonstart nur schwer in Fahrt.

Während der überragende Riiber beim Weltcup im finnischen Kuusamo am Sonntag auch das dritte Rennen mit gewaltigem Vorsprung gewann, blieb ein starker zweiter Platz von Vinzenz Geiger am Samstag aus DSV-Sicht der Ausreißer nach oben.

„Das ist natürlich schon bitter, aber ich kann die Jury verstehen“, sagte Bundestrainer Herrmann Weinbuch, nachdem beim abschließenden Rennen am Sonntag das Springen wegen starker Winde am Polarkreis abgebrochen werden musste. Somit galt der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag als Grundlage für den Langlauf – und da hatten die Deutschen denkbar schlecht abgeschnitten. Das passte ins Bild eines nicht wirklich glücklichen Auftritts der einstigen „Dominierer“, die im Springen noch nicht konkurrenzfähig sind. Im Laufen klappt es deutlich besser: Am Sonntag arbeitete sich Manuel Faißt als bester Deutscher auf Rang acht vor. Fabian Rießle mit Platz fünf am Freitag sowie Geiger (2.) und Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (9.) am Samstag sorgten für weitere Top-10-Platzierungen.