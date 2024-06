Weltcup Deutsche im Kajak-Cross chancenlos in Augsburg

Stefan Hengst (KR Hamm), Tillmann Röller (KSV Schwerte) und Hegge kämpfen beim Weltcup am kommenden Wochenende in Prag um den olympischen Quotenplatz im Kajak-Cross. Laut internationaler Regel darf Aigner in Prag nicht um den Quotenplatz fahren, da er bereits mit dem Kajak-Einer einen solchen für Deutschland gesichert hatte. Falls der Olympia-Quotenplatz in Prag geholt wird, fahren die Deutschen einen internen Ausscheid um das Paris-Ticket beim Weltcup in Krakau aus, an dem dann auch Aigner teilnehmen darf.