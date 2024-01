Turnier im Oman Deutsche Hockey-Weltmeister auch bei Olympia dabei

Zudem steht das Team am Sonntag (17.30 Uhr/ARD-Livestream) im Finale des Achterturniers, bei dem sich die besten drei Mannschaften qualifizieren. Die Treffer zum Sieg gegen den dreimaligen Olympiasieger Pakistan erzielten Niklas Wellen (2), Tom Grambusch und Justus Weigand. Der Kölner Christopher Rühr verletzte sich in der Begegnung am Knie und musste vom Feld.