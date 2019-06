FIH Pro League : Deutsche Hockey-Teams unterliegen Australien

Musste in ihrem 300. Länderspiel eine Niederlage hinnehmen: Janne Müller-Wieland. Foto: Tobias Hase.

Krefeld Die deutschen Hockey-Teams haben ihre letzten Heimspiele in der FIH Pro League in Krefeld jeweils gegen Australien verloren.

Die Herren unterlagen in ihrem letzten Saisonspiel den „Kookaburras“ mit 1:2 (0:0). Tom Craig (42. Minute) und Blake Govers (52.) trafen vor 1.324 Zuschauern für den Spitzenreiter, Marco Miltkau (59.) für die Gastgeber. Zuvor verpassten die Damen nach zuletzt drei Siegen in Serie ihre vorzeitige Qualifikation für das Grand Final durch ein 1:3 (0:3). Jane Claxton (2./3. Minute) und Emily Chalker (21.) hatten die „Hockeyroos“ mit 3:0 in Führung gebracht, ehe Hannah Gablac (32.) verkürzte.