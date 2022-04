Pro League : Deutsche Hockey-Herren verlieren erneut in Indien

Die deutschen Hockey-Herren verloren in Indien. Foto: Swen Pförtner/dpa

Bhubaneswar Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Pro-League-Spiel in Indien verloren. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage unterlag die verjüngte DHB-Auswahl mit zwölf Neulingen im Kader den Gastgebern in der Weltliga am Karfreitag mit 1:3 (0:1).

Der Treffer des Hamburgers Anton Boeckel aus der 44. Minute reichte im Kalinga Hockey Stadium von Bhubaneswar nicht, um wenigstens einen Punkt beim Spitzenreiter mitzunehmen. Die DHB-Mannschaft bleibt trotz ihrer vierten Niederlage im zehnten Spiel vorerst Zweite. Allerdings ist das Tabellenbild schief, da die insgesamt neun Teams wegen der Corona-Pandemie unterschiedlich viele Matches absolviert haben.

Ursprünglich hätten die Partien im ostindischen Bhubaneswar schon Mitte März stattfinden sollen. Mehrere Corona-Fälle im deutschen Team hatten damals jedoch die Reise auf den Subkontinent verhindert.

