Hockey-EM Deutsche Hockey-Herren ohne Medaille bei der Heim-EM

Der amtierende Weltmeister unterlag Olympiasieger Belgien mit 0:2 und muss sich am Ende bei der Heim-EM in Mönchengladbach mit dem vierten Platz begnügen. Den Einzug ins Endspiel hatte die DHB-Auswahl am Freitag durch eine Niederlage im Shootout gegen England verpasst. Damit hat die Mannschaft von Bundestrainer André Henning die erste Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris verspielt und muss im Januar zum Qualifikationsturnier in Spanien oder Pakistan antreten.