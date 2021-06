Turnier in Amsterdam : Deutsche Hockey-Herren im EM-Halbfinale gegen England

Turnier in Amsterdam

Amsterdam Dank eines Last-Minute-Treffers von Martin Häner haben die deutschen Hockey-Herren Frankreich nach 2:5-Rückstand noch mit 6:5 im letzten Gruppenspiel besiegt.

Die deutschen Hockey-Herren haben die EM-Vorrunde in Amsterdam punktgleich mit Spitzenreiter Niederlande als Zweiter der Gruppe B beendet.

Im Halbfinale am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Kais al Saadi auf England, den Sieger der Gruppe A. Mit dem Einzug in die Top Vier ist der Weltranglisten-Fünfte automatisch für die WM 2023 in Indien qualifiziert.