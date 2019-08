EM in Belgien : Deutsche Hockey-Herren erreichen Halbfinale

Antwerpen Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Europameisterschaft in Belgien wie erwartet das Halbfinale erreicht.

In seinem letzten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas am Dienstag in Antwerpen 5:0 (2:0) gegen Irland durch und zog auch bei der 17. EM in die Vorschlussrunde ein. Wenn die Niederlande anschließend auch Außenseiter Schottland besiegen, trifft Deutschland am Donnerstag auf Belgien und Oranje auf Spanien.