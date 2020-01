Turnier in Berlin : Deutsche Hockey-Herren erreichen Halbfinale der Hallen-EM

Turnier in Berlin

Berlin Die deutschen Hockey-Herren haben sich vorzeitig für das Halbfinale der Hallenhockey-EM in Berlin qualifiziert. Der Rekordchampion gewann am Freitagabend auch sein zweites Vorrundenspiel gegen Tschechien klar mit 12:2 (8:1) und ist damit Tabellenführer der Gruppe B.

„Das Publikum hier ist einfach atemberaubend“, sagte Kapitän und Lokalmatador Paul Dösch. Bereits am Nachmittag hatte der Gastgeber Belgien im Auftaktduell mit 12:1 (3:1) bezwungen. Damit spielt Deutschland an diesem Samstag (12.45 Uhr) gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Niederländer um den Gruppensieg. Das Halbfinale findet am Samstagabend statt.