Testspiel : Deutsche Hockey-Damen gewinnen gegen Südafrika

Stellenbosch Deutschlands Hockey-Damen sind im Olympia-Jahr weiter auf Torejagd. Die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann ein Testmatch während ihres Zentral-Lehrgangs in Südafrika glatt mit 8:1 (3:1) gegen den Gastgeber.

Die Mannheimerin Sonja Zimmermann und Rebecca Grote aus Köln waren in Stellenbosch mit jeweils zwei Treffern erfolgreichste deutsche Torschützinnen. Das erste Aufeinandertreffen mit Südafrika hatte die DHB-Auswahl am Donnerstag 4:0 gewonnen.

Davor hatte das Reckinger-Team gegen Vizeweltmeister Irland beim 4:0 und 4:1 zweimal deutlich die Oberhand behalten. Der deutsche A-Kader, der sich in Südafrika auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio vorbereitet, absolviert in Stellenbosch am Dienstag (09.00 Uhr/MEZ) noch den dritten und letzten Vergleich mit Südafrika.