Testspiel : Deutsche Hockey-Damen gewinnen gegen Südafrika

Stellenbosch Deutschlands Hockey-Damen sind im Olympia-Jahr weiter ungeschlagen. Nach ihren beiden Siegen über Vizeweltmeister Irland (4:0 und 4:1) kam die DHB-Auswahl im dritten Test während ihres Zentral-Lehrgangs in Südafrika zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den Gastgeber.

Der deutsche A-Kader, der sich in Südafrika auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio vorbereitet, wird in Stellenbosch noch zwei weitere Test-Partien absolvieren. Am Sonntag (14.00 Uhr/MEZ) und am Dienstag (09.00 Uhr) geht es erneut gegen die Südafrikanerinnen.