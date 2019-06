FIH Pro League : Deutsche Hockey-Damen bezwingen Belgien

Xavier Reckinger holte mit den Hockey-Damen einen Sieg gegen Belgien. Foto: Andreas Gebert.

Krefeld Die deutschen Hockey-Damen haben in der FIH Pro League ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Olympia-Dritte gewann in Krefeld mit 2:1 (0:1) gegen Belgien.

Im Anschluss unterlagen die deutschen Herren den Belgiern mit 0:8 (0:3). Alexander Hendrickx (20./45.), Sebastien Dockier (22./30.), Cédric Charlier (53./55.), Tom Boon (52.) und Victor Wegnez (55.) erzielten vor 689 Zuschauern die Tore für den Weltmeister. Bei den Damen hatte Pia Maertens (56.) für die Entscheidung gesorgt. „Wir haben daran geglaubt, sonst hätte das nicht geklappt“, sagte die Duisburgerin.