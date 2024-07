Olympische Spiele Deutsche Gold-Hoffnungen: Frauen haben die Nase vorn

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich: Nach vier WM-Titeln in Serie soll den deutschen Teamsprinterinnen nun auch bei Olympia der große Coup gelingen. Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch sind die großen Favoritinnen im Team-Wettbewerb. „Das ist noch unser Ziel, was wir erreichen wollen“, sagt Hinze, die 2021 in Tokio zusammen mit Friedrich Silber gewonnen hat. Damals wurde der Teamsprint noch mit nur zwei Fahrerinnen ausgetragen, inzwischen gehen auch die Frauen als Trio an den Start. Hinze und Friedrich zählen auch zu den Medaillenkandidatinnen in den Einzel-Wettbewerben Keirin und Sprint.