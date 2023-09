Ringen Deutsche Freistilringer beenden WM ohne Olympia-Ticket

Bei den Frauen holte Anastasia Blayvas Bronze - in der nicht-olympischen Klasse bis 55 Kilogramm. Die 22-Jährige gewann ihr kleines Finale gegen die Inderin Neha Sharma und feierte so den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Die Frauen sind in Belgrad noch bis Donnerstag im Einsatz, auch die Griechisch-römisch-Ringer greifen in der zweiten Hälfte der WM noch ins Wettkampfgeschehen ein.