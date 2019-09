Volleyball : Heiß auf die Kirsche auf der Torte

Die deutschen Volleyballerinnen sind bei der EM noch unbesiegt. An diesem Mittwoch steht das Viertelfinale gegen Polen an. Foto: dpa/Lukas Jasenak

Lodz Die deutschen Volleyballerinnen begeistern bei der EM. Jetzt steht das Viertelfinale gegen Polen an.

Nach ihrem Sturm ins Viertelfinale wollen die deutschen Volleyballerinnen nun ein großes Stück vom EM-Kuchen. Die noch ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski ist nach dem sechsten Sieg im sechsten Endrundenspiel nur noch eine Partie vom Eingreifen in den Medaillenkampf entfernt. „Wir sind im Viertelfinale, das war unser großes Ziel, und das haben wir jetzt geschafft. Alles, was jetzt kommt, ist die Cherry on top“, sagte Koslowski. Das Team will auch die Kirsche auf der Torte.

Nach dem 3:0 im Eiltempo gegen Außenseiter Slowenien am Sonntag in Lodz hat der EM-Fünfte von 2017 sein Minimalziel erreicht. Mit einem Erfolg an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) gegen Co-Gastgeber Polen können die Deutschen erstmals seit Silber 2013 bei ihrer Heim-EM wieder das Halbfinal-Ticket buchen. Am Tag nach dem Einzug in die Runde der besten acht Teams stand für Star-Angreiferin Louisa Lippmann & Co. zunächst ein Krafttraining an, ehe es am Nachmittag in erster Linie um Regeneration ging. Die einen durften in der Halle trainieren, die anderen konnten im Hotel bleiben und zum Beispiel die Sauna nutzen.

„Es ist gut, dass man mal kurz abschalten kann. Wenn man immer nur auf Hochtouren mit Volleyball beschäftigt ist, ist der Kopf sonst am Ende müde, wenn es losgeht“, sagte Schlüsselspielerin Lippmann, die kürzlich in Shanghai einen Vertrag unterschrieben hat und ihr China-Abenteuer im Oktober beginnen wird.

Am Dienstag war beim deutschen Team dann volle Konzentration und Vorbereitung auf das Polen-Spiel angesagt. Die im Schnitt nicht einmal 24 Jahre alte Mannschaft hat bisher eine EM auf hohem Niveau gespielt. Sechs Spielerinnen gaben bei dem erstmals in vier Ländern ausgetragenen Turnier ihr EM-Debüt, das bedeutet viel mehr Verantwortung für Lippmann, die zwar auch erst 24 ist, aber schon fast 140 Länderspiele bestritten hat. Und sie kann mit ihrer Rolle gut umgehen: „Früher war ich eine extrem aufgeregte Spielerin. Wenn ich zum Beispiel an mein erstes Länderspiel in Münster denke, hätte ich nie gedacht, dass ich mit Druck jetzt so gut umgehen kann. Ich will hier nicht irgendwelche doofen Floskeln raushauen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.“ Sie ganz besonders.

Bisher klappt das gesamte Zusammenspiel aller Beteiligten auf und neben dem Platz hervorragend. Vor allem die Konstanz beeindruckt nicht nur Bundestrainer Koslowski. „Ich habe einen Riesen-Respekt vor der Truppe“, sagte auch Teammanagerin Lisa Thomsen, die bei den Silbermedaillen 2011 und 2013 als Libera im Einsatz war: „Mich fasziniert, wie konstant sie spielt und die Leistung abruft. Die Mädels machen mich ein bisschen sprachlos.“

Antworten müssen die deutschen Schmetterkünstlerinnen am Mittwoch auf die Offensivstärke der Polinnen finden. Der Europaranglisten-Achte verfügt über eine körperlich starke Mannschaft und kann auf die Unterstützung von mehr als 10 000 Zuschauern in der Atlas-Arena setzen. „Durch eine gute Leistung kann man eine Halle auch mal komplett zum Schweigen bringen“, merkte Thomsen vor dem sicher hitzigen K.o.-Duell an.