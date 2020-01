Volleyball : Fester Glaube an Olympia-Chance

Bundestrainer Felix Koslowski (Mitte) will sich mit der Frauen-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele qualifizieren. Foto: dpa/Guido Kirchner

Apeldoorn Die deutschen Volleyballerinnen kämpfen in Apeldoorn um ein Ticket für Tokio.

Felix Koslowski hat eine klare Vorstellung davon, wie diese Woche laufen soll. Erst will der Volleyball-Bundestrainer seine Spielerinnen beim Qualifikationsturnier in Apeldoorn zum Ticket für Olympia in Tokio führen – und dann rechtzeitig zur Geburt seines vierten Kindes wieder in Deutschland bei der Familie sein. „Mit meiner Frau ist das alles besprochen, sie ist ja schon Profi“, sagt Koslowski mit einem Lächeln.

Mit seiner hochschwangeren Julia ist also alles geklärt – jetzt müssen sich nur noch die Spielerinnen an die Vorgabe des Bundestrainers halten. Allerdings steht dem deutschen Team beim Achterturnier in den Niederlanden von diesem Dienstag an bis Sonntag eine extrem anspruchsvolle Aufgabe bevor. Nur der Sieger darf zu den Sommerspielen (24. Juli bis 9. August), und in Apeldoorn messen sich Teams, von denen „vom Leistungsniveau her mindestens fünf bei Olympia dabei sein müssten“, mutmaßt Koslowski, der das Turnier als das „wichtigste der vergangenen vier Jahre“ bezeichnet.

Gleich zum Auftakt am Dienstag (13 Uhr) geht es gegen den vom ehemaligen Bundestrainer Giovanni Guidetti betreuten Vize-Europameister Türkei, den Koslowski hinter dem Gastgeber Niederlande als Top-Favorit auf dem Zettel hat. Auch die Gegner Belgien (Mittwoch, 16 Uhr) und Kroatien (Freitag, 13.30 Uhr) sind „sehr spielstark und gut besetzt“, sagt der 35-Jährige, dessen Mannschaft „ein gutes Selbstbewusstein entwickelt“ hat und um das Olympia-Ticket kämpfen wird: „Wir wissen, dass wir nicht der Favorit sind. Aber wir glauben trotzdem an unsere Chance.“

In der Parallelgruppe spielen Bulgarien, Polen und Aserbaidschan. Die beiden Besten der zwei Gruppen kommen ins Halbfinale – und dann geht es um alles. Aus Europa sind bislang Italien, Russland und Serbien für das Zwölferturnier bei Olympia qualifiziert. Die fünf offenen Plätze werden bei fünf Turnieren in aller Welt in dieser Woche vergeben, von denen eben eines in Apeldoorn stattfindet.