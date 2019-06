Platz vier in Düsseldorf : Deutsche Florett-Damen verpassen EM-Bronze knapp

Düsseldorf Als Bronze verpasst war, klopften sich Leonie Ebert und Carolin Golubytskyi aufmunternd auf die Schulter. Lange war das vierte deutsche Edelmetall der Fecht-EM in Düsseldorf in Reichweite, am Ende gab es für die Florett-Damen aber nur Platz vier.

Ähnlich erging es den Degen-Männern, die auf Platz sieben landeten. Im Gefecht um Bronze unterlagen die Frauen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) dem WM-Zweiten Italien mit 36:45. Zuvor waren Ebert und Co. im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Frankreich (28:45) chancenlos geblieben.