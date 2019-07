Titelkämpfe in Budapest : Fechter fahren angespannt, aber hoffnungsvoll zur WM

Budapest Titelkämpfe in Budapest wichtig für Olympia-Qualifikation.

Die deutschen Fechter stiegen am Wochenende mit viel Selbstvertrauen in den Flieger Richtung Budapest. Nach vier Medaillen bei der Heim-EM in Düsseldorf „wollen wir diese Vorlage bei der WM nutzen“, sagte Sportdirektor Sven Ressel vor der Abreise zum am Montag startenden Saisonhöhepunkt. Der sich gut ein Jahr vor den Olympischen Spielen aber nicht unbedingt danach anfühlt.