Eisschnelllauf : Deutsche Eisschnellläufer vor der WM in einer tiefen Krise

Salt Lake City Dachverband DESG ist führungs- und mittellos.

Die Serie schlechter Nachrichten riss für die deutschen Eisschnellläufer nicht ab. Die Probleme in der Verbandsführung sind nach dem Rücktritt der Präsidentin Stefanie Teeuwen noch nicht gelöst, und nun verzögerte sich nach dem mäßigen Weltcup in Calgary auch noch die Weiterreise nach Salt Lake City. Zunächst um Stunden, dann um einen ganzen Tag. Ein technischer Defekt hatte den geplanten Abflug in die USA, wo an diesem Donnerstag mit der Einzelstrecken-WM der Saisonhöhepunkt beginnt, unmöglich gemacht.