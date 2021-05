Zweiter Platz : Deutsche E-Sportler qualifizieren sich für FIFAe Nations Cup

Kopenhagen Deutschland hat in der europäischen Qualifikation für den FIFAe Nations Cup den zweiten Platz geholt.

Im Finale scheiterten Umut „Umut“ Gültekin und Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen an England. Doch auch der zweite Platz reichte zur Qualifikation für das Finalturnier in Kopenhagen.

In der Gruppenphase belegte Deutschland noch Rang zwei hinter Rumänien. In der K.o.-Phase spielten sich Umut und DullenMIKE dann in engen Partien bis in die Endrunde. Im Viertelfinale ging es gegen Schweden bis in das dritte Entscheidungsspiel, in dem sich Umut auf der Playstation gegen Oliver „Oliboli“ Uttgren durchsetzte (2:3 n.E.; 3:2 n.E.; 3:2).