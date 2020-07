Nach Corona-Pause : Deutsche Boulderer stark in Innsbruck

Deutsche Boulderer stark in Innsbruck

Der österreichische Kletterer Jakob Schubert siegte in Innsbruck. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Innsbruck Die deutschen Sportkletterer haben ihren ersten Wettkampf nach der Corona-Pause erfolgreich bestritten. Im ersten Einladungs-Event der sogenannten Austria Climbing Summer Series kamen Philipp Martin aus Kempten und Christoph Schwaiger aus Ingolstadt auf die Plätze zwei und drei.

Geklettert wurde in Innsbruck die Disziplin Bouldern, bei der schwierige Elemente in Absprunghöhe ohne Seilsicherung bewältigt werden müssen. Der Sieg ging an den Lokalmatador und Boulder-Vizeweltmeister Jakob Schubert. Der WM-Dritte Yannick Flohé aus Aachen schaffte es nicht ins Finale. Bei den Frauen wurden Lucia Dörffel aus Sachsen Achte.