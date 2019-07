Beachvolleyball : Deutsche Männer baggern hinterher

Hamburg Beachvolleyballer scheitern früh bei der Heim-Weltmeisterschaft in Hamburg.

Die deutschen Männer laufen der Weltspitze im Beachvolleyball weiter verzweifelt hinterher. Bei der WM in Hamburg scheiterten am Donnerstag Nils Ehlers und Lars Flüggen in der ersten K.o.-Runde. Das deutsche Nationalteam Nummer zwei unterlag am Hamburger Rothenbaum in der ersten K.o.-Runde den US-Amerikanern Tri Bourne und Tevor Crabb nach einem starken ersten Durchgang mit 1:2 (21:15, 19:21, 10:15).