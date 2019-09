Rugby : Die All Blacks verbreiten keine Angst mehr

Hat der Haka seine furchteinflößende Wirkung verloren? Mit ihrem rituellen, schon legendären Tanz starten Neuseelands Rugby-Spieler, die All Blacks, in ihre Partien. Doch die beste Mannschaft der Welt droht bei der WM in Japan vom Thron zu stürzen. Foto: AP/Andrew Cornaga

Tokio Die legendäre Rugby-Nationalmannschaft von Neuseeland hat ihre Dominanz verloren. Bei der WM könnte die Wachablösung folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

Krise? Welche Krise? Gut, es ist noch nicht einmal sechs Wochen her, da erlebte Neuseeland eine „Blackocalypse“. Die All Blacks, geliebt, verehrt und für das Land am Ende der Welt viel mehr als nur seine Rugby-Nationalmannschaft, hatten von Australien, ausgerechnet von ihrem Erzrivalen, eine fürchterliche Abreibung bekommen. 26:47. Nie ließ Neuseeland mehr Punkte zu. Das Land stand unter Schock. Sollte es etwa nichts werden mit dem dritten WM-Titel nacheinander?

Das Krisengerede um die All Blacks ist kurz vor dem Beginn der WM in Japan an diesem Freitag weitgehend verstummt. Das nationale Heiligtum der Neuseeländer hat vor seinem hochkarätigen ersten Gruppenspiel an diesem Samstag (11.45 Uhr/Pro7 Maxx) gegen den zweimaligen Weltmeister Südafrika ein paar Schrammen abbekommen, das schon. Doch es gibt Hoffnung: Das Rückspiel gegen Australien endete 36:0, im letzten WM-Test gab es ein 92:7 gegen WM-Teilnehmer Tonga.

Info So viele Titelanwärter wie noch nie bei der WM Mehr als 400 000 Fans aus aller Welt, die 1,8 Millionen Stadion-Tickets beinahe vergriffen, bis zu drei Milliarden TV-Zuschauer rund um den Globus: Die an diesem Freitag beginnende Rugby-WM in Japan ist ein Weltereignis. Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Japan und Russland (12.45 Uhr/Pro7 Maxx). Sportlich verspricht die WM Spannung wie selten zuvor. Wales und Irland erklommen zuletzt nacheinander erstmals überhaupt die Spitze der Weltrangliste, auch England, Australien und Fidschi zählen neben Neuseeland zu den Titelanwärtern in Japan.

Ganz so unantastbar wie im vergangenen Jahrzehnt scheint der dreimalige Weltmeister (1987, 2011, 2015) jedoch nicht mehr zu sein. Eine Niederlage gegen Irland im vergangenen November, ein arg mühsamer Sieg gegen Argentinien, dann ein Unentschieden gegen Südafrika und eben das Desaster in Australien – aus Sicht der Neuseeländer eine besorgniserregende Entwicklung. Zumal die All Blacks vor vier Wochen nach zehn Jahren auch noch Platz eins in der Weltrangliste verloren. Derzeit führt Irland.

Die Weltrangliste interessiere ihn nicht, behauptet Cheftrainer Steve Hansen. Tatsächlich müssten sich die All Blacks nur in die richtige „mentale Verfassung“ für die WM bringen. Das klingt ein wenig wie das Pfeifen im Walde: Längst haben andere Nationen zu den Neuseeländern aufgeschlossen – indem sie deren Spiel kopierten oder es humorlos zerstörten. Die All Blacks wiederum hatte Probleme in der Verteidigung, mit dem Flügelspiel, mit Verletzten und Disziplinlosigkeiten.

Hansen, der nach der WM aufhören wird, gibt vor dem wegweisenden Auftaktspiel gegen die „Springboks“ den Gelassenen. „Dort, wo wir Fragezeichen hatten, haben wir nun keine mehr“, sagt er. Einen historischen dritten Titel nacheinander zu gewinnen, bezeichnet er als „fantastische Herausforderung“. Und ja: „Wir wissen, dass es hart werden wird. Wir wissen, dass es schwierig werden wird. Aber wir freuen uns darauf, uns zu präsentieren.“