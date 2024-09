Triathlon Deichmanns Vorfreude: Einfach mal allein sein

Vom ersten Tag an wird er neben seinem eigenen Team auch von vielen anderen Sportlern und Sportbegeistern im Wasser, auf dem Rad oder beim Laufen begleitet. Auch deswegen habe er dieses Projekt gemacht, betont Deichmann immer wieder und lobt am Donnerstag auf der letzten Radrunde per Liveübertragung noch mal die „Super-Community“. Es werde sicher jeder verstehen, „wenn ich mich auch freue, mal wieder allein zu sein“.