Roth oder Hawaii Deichmanns Körper noch fit, aber der Kopf will nicht mehr

Körperlich könnte Jonas Deichmann noch weitermachen. Es träfe sich auch ganz gut. Am kommenden Samstag hat der 37 Jahre alte Extremsportler schon wieder einen Termin in Roth. Diesmal allerdings nichts im Neoprenanzug, im Raddress oder in Laufklamotten. Deichmann ist vielmehr zum Empfang der Stadt, in der knapp 25.000 Einwohner leben, eingeladen und deren weltweiter Bekanntheitsgrad nochmal einen Schub bekommen haben dürfte.