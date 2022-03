Hockey Pro League : Debütant Peillat trifft bei DHB-Sieg

Mönchengladbach Die deutschen Hockey-Herren haben in Mönchengladbach einen 2:1 (1:0)-Erfolg in der FIH Hockey Pro League gegen Spanien gefeiert.

Dabei sorgte Gonzalo Peillat (Mannheimer HC) bei seinem Debüt im DHB-Team gleich in der ersten Minute per Strafecke für das 1:0. Niklas Wellen (Crefelder HTC) erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für das Team von Trainer André Henning. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen beider Mannschaften.