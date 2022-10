Turnen : Dauser siegt auch bei zweiter WM-Qualifikation

Rüsselsheim Der Olympiazweite am Barren, Lukas Dauser, hat seine vorzeitige Nominierung für die Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool bestätigt und nach der ersten auch die zweite nationale Qualifikation für die Titelkämpfe vom 29. Oktober bis 6. November gewonnen.

Der Unterhachinger siegte vor 1200 Zuschauern in Rüsselsheim mit 82,732 Punkten vor dem EM-Dritten am Pauschenpferd, Nils Dunkel (Halle/82,632), und dem Cottbuser Lucas Kochan (79,398). An seinem Paradegerät Barren, an dem er im vergangenen Jahr bei den Spielen in Tokio Silber gewonnen hatte, sorgte Dauser mit 15,266 Punkten und einer Schwierigkeitsnote von 6,6 auch für den Höchstwert bei diesem letzten offiziellen Test vor dem Abflug nach Großbritannien.

Bundestrainer Valeri Belenki obliegt es nun, die Fünfer-Riege für die WM zu benennen. Schon zuvor hatte der Stuttgarter klargemacht, dass er an dem Team, das Deutschland bei den Europameisterschaften im August in München vertreten hatte, nicht vorbeikommen werde. So dürfen sich neben den drei Erstplatzierten auch der frühere EM-Zweite am Reck, Andreas Toba aus Hannover, der in Hessen nur an vier Geräten am Start war, und dessen Clubkollege Glenn Trebing, Viertplatzierter mit 78,165 Punkten, berechtigte Hoffnungen auf einen WM-Einsatz machen.