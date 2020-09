Erste Staffel gestartet : „Das Race“: Mischung aus Videospiel und echtem Rennen

Berlin/Los Angeles Mit diversen Prominenten ist die erste Staffel von „Das Race“ gestartet. Unter anderem die Drag Queens Silky Nutmeg Ganache und Priyanka, der Comedian Morgan Jay sowie die Youtuber Bengal und Marc „giraffeneckmarc“ Lunio fahren dabei mit ferngesteuerten Autos um die Wette.

Die Fahrzeuge werden mit Gaming-Controllern von den Teilnehmenden zu Hause gesteuert und fahren auf einer Mini-Rennbahn in Los Angeles. Die insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt, die drei jeweils Besten qualifizieren sich für das Finalrennen, in dem sie Meisterschaftspunkte sammeln können.