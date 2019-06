Europaspiele : Das bringt der Tag in Minsk

Timo Boll trifft im Halbfinale auf den Kroaten Tomislav Pucar. Mit einem Sieg kann er die Olympia-Qualifikation perfekt machen. Foto: Wang Dongzhen/XinHua.

Minsk In einem dicht gedrängten Programm haben die deutschen Athleten am fünften Wettkampftag in Minsk einige gute Medaillenchancen.

Tischtennis: Timo Boll trifft im Halbfinale auf den Kroaten Tomislav Pucar (11.00 Uhr MESZ). Mit einem Sieg kann er die Olympia- Qualifikation perfekt machen. Das Finale findet ebenfalls heute statt (18.00 Uhr). Seine Teamkameradin Han Ying steht in der Vorschlussrunde der Monegassin Yang Xiaoxin (10.00 Uhr) gegenüber. Die ersten drei der Einzelkonkurrenzen schaffen den Sprung nach Tokio.

Kanurennsport: Auf der Regattabahn finden Finalrennen in fünf Disziplinen statt (9.00 Uhr). Gute Chancen rechnen sich der dreifache Olympiasieger im Einer-Canadier, Sebastian Brendel, der Herren-Zweier mit Hoff/Schopf und die Weltmeister im Zweier-Canadier Oeltze/Kretschmer aus.