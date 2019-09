Wettbewerb in Ottensheim : Das bringt der Tag bei der Ruder-WM

Der Deutschland-Achter will gegen die Briten Revanche nehmen. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyran via ZUMA Press.

Ottensheim Für die deutschen Ruderer soll der letzte WM-Tag in Österreich zu einem Festtag werden. In den abschließenden vier Endläufen der 14 Olympischen Klassen sollen der Achter und der Einer in Ottensheim die WM-Bilanz aufbessern.

Die Deutsche Presse-Agentur bewertet die Chancen:

Achter (14.12 Uhr):

Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) startet zuversichtlich in die Mission Titel-Hattrick. Fünf Tage nach dem souveränen Vorlaufsieg steht ein weiteres Duell mit dem Erzrivalen aus Großbritannien an. Dabei will das DRV-Paradeboot Revanche für die Niederlage gegen die Briten vor sechs Wochen beim Weltcup-Finale nehmen. „Im Finale werden die Karten neu gemischt“, sagte Team-Mitglied Torben Johannesen. Dritter im Bund der Gold-Aspiranten ist das Großboot aus den USA.

Einer (14.46 Uhr):