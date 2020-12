Turnier in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Turnier in London

London Premiere im Alexandra Palace: Erstmals in der WM-Geschichte gibt es ein deutsches Duell. Der Sieger darf nach Weihnachten den „Grinch“ fordern. Auch ein weiterer Favorit steigt ins Turnier ein.

Langsam wird es ernst im Alexandra Palace. Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London stehen (19.00 Uhr/Sport1, DAZN) weitere Zweitrundenduelle an - darunter das erste deutsche Aufeinandertreffen in der WM-Geschichte. Der Sieger darf nach Weihnachten noch einmal auf die Insel reisen.