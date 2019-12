Vorschau : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

London Fallon Sherrock und die Deutschen sind bei der Darts-WM vorzeitig ausgeschieden. Doch im „Ally Pally“ wird trotzdem weitergespielt. An diesem Samstag stehen sechs Achtelfinal-Spiele auf dem Programm.

Achtelfinal-Zeit bei der Darts-Weltmeisterschaft in London! An diesem Samstag stehen - ohne deutsche Beteiligung - die restlichen sechs Achtelfinals auf dem Programm. Drei werden am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) ausgespielt, drei weitere folgen am Abend (20.00 Uhr).