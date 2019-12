Turnier in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Turnier in London

London Die ersten zwölf Spiele sind absolviert, doch schon am Sonntag geht es im Alexandra Palace weiter: Vorjahresfinalist Michael Smith tritt erstmals ans Darts-Board, auch die erste Frau steigt ein.

Die erste und zweite Runde bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace sind in vollem Gange. An diesem Sonntag stehen erneut acht Matches auf dem Programm. Vier gibt es bereits am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN), die weiteren vier Partien beginnen um 20.00 Uhr.